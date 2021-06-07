Цифровые карты Tele2 заблокировали

Наука и технологии
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Цифровые карты Tele2 заблокировалиИз-за «РФИ Банка»
В начале года оператор Tele2 с партнёрами запустил услугу по получению цифровой карты Mastercard. На днях одного из партнёров — «РФИ Банка» — лишили банковской лицензии. Сообщается, что держатели карт Tele2 начали получать SMS об их блокировке.
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Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы
Что касается услуги, то новый платёжный функционал Tele2 появился в январе в приложении «Tele2 платёж». Он был разработан на базе технологии токенизации Mastercard. Цифровая карта имела бесплатное обслуживание, её можно было пополнять с других карт на сумму от 1000 рублей, получать по ней кешбэк до 40% за оплату товаров.
Ранее СМИ писали, что «РФИ Банк» (Москва) лишили лицензии за вовлечение в проведение финансовых операций, связанных с онлайн-казино.