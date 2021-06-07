Цифровые карты Tele2 заблокировали

Что касается услуги, то новый платёжный функционал Tele2 появился в январе в приложении «Tele2 платёж». Он был разработан на базе технологии токенизации Mastercard. Цифровая карта имела бесплатное обслуживание, её можно было пополнять с других карт на сумму от 1000 рублей, получать по ней кешбэк до 40% за оплату товаров.

Ранее СМИ писали, что «РФИ Банк» (Москва) лишили лицензии за вовлечение в проведение финансовых операций, связанных с онлайн-казино.