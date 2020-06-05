Цифровые приборы начнут выписывать штрафы россиянам вместо дорожных инспекторов

Журналисты пишут, что внедрение онлайн-тахографов позволит выписывать штрафы за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха водителей на базе переданных данных. В целом, соответствующий законопроект планируют внести в правительство осенью. Пока решение о штрафах принимает инспектор. При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован. То есть к должностному лицу будет попадать только информация, которая однозначно свидетельствует о нарушении.

С помощью такой меры авторы проекта хотят сократить нагрузку на инспекторов на дорогах. Отмечается также, что по законопроекту онлайн-тахографы будут ставить только на новые машины. В пилотном проекте комплектовать новыми приборами будут автобусы и троллейбусы. В «пилоте» будет участвовать транспорт в 20 крупнейших агломерациях.