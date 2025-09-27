ЦИК начнёт доставлять бюллетени в труднодоступные районы дронами

По её словам, планируется использовать беспилотники и беспилотные катера для перевозки документов.

Кроме того, Памфилова рассказала о совместном проекте с «Бюро 1440» по применению спутниковой связи для организации дистанционного электронного голосования.

Путин в свою очередь поблагодарил избирателей за активное участие и подчеркнул важность голосования для страны: «Люди понимают, насколько для России — это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации.».