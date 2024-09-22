Цинк-бромные и органические аккумуляторы: компании стали искать альтернативы

Цинк-бромные батареи Redflow позволяют отказаться от использования важнейших минералов, применяемых в литий-ионных батареях, предлагая перерабатываемые компоненты и огнестойкие свойства. Компания реализует около 270 проектов по всему миру.

В батареях Organic SolidFlow компании CMBlu Energy используются органические полимеры для хранения энергии и исключения «конфликтных» материалов. Модульная конструкция обеспечивает длительное хранение энергии без опасности возгорания лития, что делает их идеальными для промышленного использования.

В то же время BASF SES продает натриево-серные батареи производства NGK Insulators, которые работают при высоких температурах, но не требуют использования редких материалов. Эти батареи, упакованные в прочные контейнеры, прошли строгие испытания на безопасность и набирают популярность во всем мире.

Каждая компания по-своему решает проблемы альтернатив литий-ионным батареям.