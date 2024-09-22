Наука и технологии
Опубликовано 22 сентября 2024, 06:45
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Цинк-бромные и органические аккумуляторы: компании стали искать альтернативы

Литий-ионным разработкам
По мере роста спроса на возобновляемые источники энергии рынок сетевых батарей быстро развивается, а новые технологии предлагают альтернативу традиционным литий-ионным батареям. Такие компании, как Redflow, CMBlu Energy и BASF Stationary Energy Storage, являются пионерами в разработке альтернативных решений, пишут СМИ.
Цинк-бромные и органические аккумуляторы: компании стали искать альтернативы
© Ferra

Цинк-бромные батареи Redflow позволяют отказаться от использования важнейших минералов, применяемых в литий-ионных батареях, предлагая перерабатываемые компоненты и огнестойкие свойства. Компания реализует около 270 проектов по всему миру.

В батареях Organic SolidFlow компании CMBlu Energy используются органические полимеры для хранения энергии и исключения «конфликтных» материалов. Модульная конструкция обеспечивает длительное хранение энергии без опасности возгорания лития, что делает их идеальными для промышленного использования.

В то же время BASF SES продает натриево-серные батареи производства NGK Insulators, которые работают при высоких температурах, но не требуют использования редких материалов. Эти батареи, упакованные в прочные контейнеры, прошли строгие испытания на безопасность и набирают популярность во всем мире.

Каждая компания по-своему решает проблемы альтернатив литий-ионным батареям.