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Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 09:00
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Cisco теперь не только IT-гигант, но еще и… бренд одежды

Смелый шаг
Сетевой гигант Cisco, похоже, решил занять свое место среди множества брендов одежды. Да, вы все правильно поняли.

Cisco представила свою «весеннюю коллекцию», в которую вошли футболки, толстовки, поло и даже жилеты. В лукбуках представлены «руководства по стилю», разработанные для таких регионов, как Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В то время как на некоторых изделиях гордо красуется логотип Cisco, на других — более тонкая буква «C» или менее очевидная интерпретация логотипа. Это говорит о том, что Cisco пытается привлечь более широкую аудиторию, возможно, не только своих сотрудников.

Cisco теперь не только IT-гигант, но еще и… бренд одежды
© Cisco

Сама одежда очень похожа на те товары с логотипами, которые обычно раздаются в качестве корпоративных подарков или продаются в фирменных магазинах. Каждый «лукбук» будет сопровождаться информацией о технологических решениях, которые Cisco предлагает ритейлерам.

Источник:Cisco
Автор:Максим Многословный
Теги:
#одежда
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#Cisco