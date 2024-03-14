Cisco теперь не только IT-гигант, но еще и… бренд одежды

Cisco представила свою «весеннюю коллекцию», в которую вошли футболки, толстовки, поло и даже жилеты. В лукбуках представлены «руководства по стилю», разработанные для таких регионов, как Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В то время как на некоторых изделиях гордо красуется логотип Cisco, на других — более тонкая буква «C» или менее очевидная интерпретация логотипа. Это говорит о том, что Cisco пытается привлечь более широкую аудиторию, возможно, не только своих сотрудников.