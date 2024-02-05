«Cложный игрок, вероятно, государство»: Cloudflare рассказала о недавнем взломе

Злоумышленник использовал украденные учетные данные Okta для получения доступа к серверу Atlassian компании Cloudflare. Он получил ограниченный доступ к вики, базе данных ошибок и некоторым репозиториям исходного кода, при этом без доступа к глобальной сети, центрам обработки данных, SSL-ключам, данным клиентов и т. д.

Были предприняты масштабные меры по исправлению ситуации, включая ротацию кода и ужесточение контроля доступа.

Cloudflare подчеркивает оперативность действий, предпринятых для локализации угрозы, и комплексные меры, принятые после ее устранения. Они заверяют клиентов в том, что их данные остаются в безопасности, и подчеркивают уроки, извлеченные из этого инцидента.