CNET опустился в рейтинге Википедии из-за написанных ИИ статей

CNET опубликовал статьи, написанные ИИ-инструментом. Эти статьи содержали фактические ошибки и плагиат. После того как об этом стало известно общественности, редакторы Википедии обсудили проблему и решили понизить рейтинг надежности CNET.

Этот вопрос вызвал дискуссию о других изданиях Red Ventures, таких как Bankrate и CreditCards.com, которые также использовали контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Отсутствие прозрачности в использовании искусственного интеллекта еще больше подорвало доверие.

CNET утверждает, что придерживается высоких редакционных стандартов и в настоящее время не использует искусственный интеллект для создания контента. Остается верить на слово.