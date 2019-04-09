Наука и технологии
Сегодня 18:02
Coca-Cola начала изготавливать бутылки из океанского мусора
Так компания показала, что можно производить продукцию с меньшим ущербом для природы
Coca-Cola представила первую в мире бутылку, для создания которой использовался переработанный пластиковый мусор из мирового океана.
Состоит она из переработанного пластика примерно на четверть. Всего было изготовлено 300 таких бутылок. Пластик же собирали на побережьях Испании и Португалии.
Массовое производство бутылок должно начаться с 2020 года, а уже к 2030 компания планирует использовать переработанный пластик для 100% тары. Из отходов будет состоять как минимум 50% упаковки.
В Coca-Cola признают, что технология пока несовершенна, но уверены, что она со временем позволит добиться больших изменений. Методика позволяет создать бутылки из любого пластика, в том числе цветного. Для пробных образцов упаковки сделана специальная этикетка.
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