Coca-Cola начала изготавливать бутылки из океанского мусора

Состоит она из переработанного пластика примерно на четверть. Всего было изготовлено 300 таких бутылок. Пластик же собирали на побережьях Испании и Португалии.

Массовое производство бутылок должно начаться с 2020 года, а уже к 2030 компания планирует использовать переработанный пластик для 100% тары. Из отходов будет состоять как минимум 50% упаковки.

В Coca-Cola признают, что технология пока несовершенна, но уверены, что она со временем позволит добиться больших изменений. Методика позволяет создать бутылки из любого пластика, в том числе цветного. Для пробных образцов упаковки сделана специальная этикетка.