Coca-Cola потребовали поставить более амбициозные цели в сохранении экологии

Coca-Cola потребовали поставить более амбициозные цели в сохранении экологииТребование поступило от GreenPeace
Компания Coca-Cola производит более 120 млрд пластиковых бутылок в год, за что и была названа худшим в мире загрязнителем окружающей среды пластиком четвертый год подряд, судя по результатам аудита бренда Break Free From Plastic.
В ответ на заявление об изменении состава бутылок, руководитель глобального корпоративного отделения Гринпис США по пластику Кейт Мелгес сказала, что это долгожданный шаг в правильном направлении, “которому должны последовать другие компании”.
Однако цифра в 25% им показалась слишком маленькой.
Coke может развить это лидерство, удвоив обязательства до 50% к 2030 году. Приняв решение о повторном использовании, Coke имеет возможность привести крупные бренды к отказу от зависимости от одноразовой пластиковой упаковки в низкоуглеродную, безотходную экономику, в которой отчаянно нуждаются наша планета, сообщества и климат