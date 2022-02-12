Coca-Cola потребовали поставить более амбициозные цели в сохранении экологии

Компания Coca-Cola производит более 120 млрд пластиковых бутылок в год, за что и была названа худшим в мире загрязнителем окружающей среды пластиком четвертый год подряд, судя по результатам аудита бренда Break Free From Plastic.

В ответ на заявление об изменении состава бутылок, руководитель глобального корпоративного отделения Гринпис США по пластику Кейт Мелгес сказала, что это долгожданный шаг в правильном направлении, “которому должны последовать другие компании”.

Однако цифра в 25% им показалась слишком маленькой.