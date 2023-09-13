Coca-Cola выпустила новый вкус совместно с ИИ

В маркетинге используются изображения, созданные искусственным интеллектом (моделью генерации изображений Stable Diffusion).

Маркетинг Coca-Cola обыгрывает технологический тренд, ориентированный на ИИ, но не указывает прямо, что при разработке вкуса использовался ИИ. Вместо этого говорится о том, что на создание вкуса вдохновили идеи искусственного интеллекта и мнения фанатов.

Этот маркетинговый ход объединяет шумиху вокруг искусственного интеллекта с легендарным напитком. Coca-Cola Y3000 Zero Sugar будет доступна в течение ограниченного времени на некоторых рынках, включая США, Канаду, Китай, Европу и Африку. Россиянам придется довольствоваться неофициальными поставками.