Coca-Cola запустила подписку на напитки в торговых автоматах

Подписка Coke On Pass будет работать через приложение Coke On. Сервис позволит брать один напиток в день в более чем 340 000 торговых автоматов. Подписка стоит 2700 иен (около 1800 рублей) в месяц. Первое время Coke On Pass будет предлагаться по сниженной цене — 1350 иен (около 900 рублей).

Стоит отметить, что по подписке будет доступны не только Coca-Cola, но и другие напитки, в том числе чай и кофе.

Сообщается, что выручка торговых автоматов в Японии во время пандемии упала более чем на 35%. Похоже, что подписка действительно будет популярной. Приложение Coke On с января 2021 года уже скачали 25 млн раз.