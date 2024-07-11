Comic-Con в Сан-Диего спустя 55 лет задумался о смене города из-за цен на отели

Проблема возникает из-за того, что отели сокращают количество номеров со скидками для посетителей, предпочитая устанавливать непомерно высокие цены во время проведения мероприятия. Известная как «Hotelocalypse», жесткая конкуренция за доступные по цене номера обострилась. Отели класса люкс вблизи конференц-центра обычно берут 275−335 долларов за ночь за номера в блоке, но за пределами блока цены могут взлететь в два-три раза.

Гланцер подчеркнул, что если посетители не могут позволить себе проживание, они выбирают другие конвенции, что «снижает влияние мероприятия» и может привести к «снижению посещаемости и участия студий».

Хотя Comic-Con International предпочитает оставаться в Сан-Диего, прошлые успешные конвенции в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Анахайм, говорят о том, что есть альтернативные варианты, готовые принять мероприятие.