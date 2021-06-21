COVID-19 изменил структуру крови у переболевших

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COVID-19 изменил структуру крови у переболевшихНекоторые изменения сохранялись долго
Коллектив учёных обнаружил, что коронавирусная инфекция COVID-19 значительно изменяет физические показатели клеток крови человека. Иногда эти изменения сохранялись в течение нескольких месяцев после того, как пациент перенёс болезнь. Это свидетельствует о долговременном отпечатке COVID-19 на организме.
Учёные оценили множество физических параметров пяти типов клеток крови, а именно эритроцитов, лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов и эозинофилов. Исследователи изучили более 4 млн клеток 17 пациентов с COVID-19, а также 24 здоровых добровольцев и 14 выздоровевших человек.
Учёные обнаружили значительные изменения в жёсткости лимфоцитов, размере моноцитов, нейтрофилов и их деформируемости. Также наблюдалась неоднородность деформации и размеров эритроцитов. Некоторые из этих показателей вернулись к норме после выписки пациентов, а некоторые сохранялись в течение нескольких месяцев.