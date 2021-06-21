COVID-19 изменил структуру крови у переболевших

Учёные оценили множество физических параметров пяти типов клеток крови, а именно эритроцитов, лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов и эозинофилов. Исследователи изучили более 4 млн клеток 17 пациентов с COVID-19, а также 24 здоровых добровольцев и 14 выздоровевших человек.

Учёные обнаружили значительные изменения в жёсткости лимфоцитов, размере моноцитов, нейтрофилов и их деформируемости. Также наблюдалась неоднородность деформации и размеров эритроцитов. Некоторые из этих показателей вернулись к норме после выписки пациентов, а некоторые сохранялись в течение нескольких месяцев.