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COVID-19 оказался способен влиять на артериальное давление

Но не обязательно
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов предупредили, что иногда среди последствий коронавируса встречаются скачки артериального давления.
COVID-19 оказался способен влиять на артериальное давление

По словам Крючкова, скачки давления это не самый частый симптом, который настигает людей. Та же головная боль наблюдается намного чаще.

Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса

Николай Крючков
Иммунолог

При этом Евдокимов считает, что проблемы с давлением не обязательно сигнализируют о сердечно-сосудистых проблемах, потому что остеохондрозные хронические заболевания также принимают участие в регуляции давления, поэтому стоит для начала обратиться к врачу, считают эксперты.

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Источник: URA.news
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