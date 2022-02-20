COVID-19 оказался способен влиять на артериальное давление

COVID-19 оказался способен влиять на артериальное давлениеНо не обязательно
По словам Крючкова, скачки давления это не самый частый симптом, который настигает людей. Та же головная боль наблюдается намного чаще.
Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса
При этом Евдокимов считает, что проблемы с давлением не обязательно сигнализируют о сердечно-сосудистых проблемах, потому что остеохондрозные хронические заболевания также принимают участие в регуляции давления, поэтому стоит для начала обратиться к врачу, считают эксперты.
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