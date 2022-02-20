COVID-19 оказался способен влиять на артериальное давление

При этом Евдокимов считает, что проблемы с давлением не обязательно сигнализируют о сердечно-сосудистых проблемах, потому что остеохондрозные хронические заболевания также принимают участие в регуляции давления, поэтому стоит для начала обратиться к врачу, считают эксперты.

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