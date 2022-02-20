COVID-19 связали с риском развития инсульта и инфаркта

Если говорить о симптомах, то диетолог выделила симптомы хронического нарушения мозгового кровообращения. По ее словам, специфических изменений нет, однако есть общие черты, характерные и для других заболеваний. Как например, головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания или остроты зрения.

При появлении таких симптомов Евсютина рекомендует обратиться к врачу.

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