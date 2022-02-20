COVID-19 связали с риском развития инсульта и инфаркта

COVID-19 связали с риском развития инсульта и инфарктаИ какие симптомы у хронического нарушения мозгового кровообращения
Евсютина объяснила, что основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются повышенное артериальное давление, атеросклероз и сахарный диабет.
При этом было выяснено, что коронавирус способен провоцировать и сердечно-сосудистиые заболевания
Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, – это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт – острое повреждение миокарда сердца.
Если говорить о симптомах, то диетолог выделила симптомы хронического нарушения мозгового кровообращения. По ее словам, специфических изменений нет, однако есть общие черты, характерные и для других заболеваний. Как например, головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания или остроты зрения.
При появлении таких симптомов Евсютина рекомендует обратиться к врачу.
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