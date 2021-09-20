Cоздана «третья рука» для помощи в домашних делах

«Третья рука» обладает ножничным механизмом, который позволяет ей увеличиваться и быть в два с половиной раза длиннее предплечья. Также манипулятор может захватывать объекты, которые находятся недалеко от человека.

Роботизированная рука обладает семью степенями свободы. Кроме того, она довольно лёгкая. Утверждается, что руку смогут носить даже дети и пожилые люди. Ещё один плюс разработки — её можно напечатать с помощью 3D-принтера.