Наука и технологии
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Cоздана «третья рука» для помощи в домашних делах

Она лёгкая и негромоздкая
Специалисты из Японского передового института науки и технологий и Токийского университета разработали роботизированную руку AugLimb, которая может помочь, например, в приготовлении ужина или уборке, а также в работе.
Cоздана «третья рука» для помощи в домашних делах

«Третья рука» обладает ножничным механизмом, который позволяет ей увеличиваться и быть в два с половиной раза длиннее предплечья. Также манипулятор может захватывать объекты, которые находятся недалеко от человека.

Роботизированная рука обладает семью степенями свободы. Кроме того, она довольно лёгкая. Утверждается, что руку смогут носить даже дети и пожилые люди. Ещё один плюс разработки — её можно напечатать с помощью 3D-принтера.

Cоздана «третья рука» для помощи в домашних делах

Помимо домашних дел, рука может пригодиться хирургам, строителям, продавцам и другим специалистам. Пока, конечно, разработка находится в стадии прототипа.

«Мы планируем изучить эффективные способы управления AugLimb с помощью биологической обратной связи, например сигналов электромиографии от мышц или электроэнцефалограммы», — сообщили исследователи.