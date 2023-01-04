CRISPR-белки возрастом 2,6 млрд лет все еще могут редактировать ваши клетки

Испанские ученые поставили перед собой задачу проследить эволюцию CRISPR в микроорганизмах. Команда определила и синтезировала ферменты Cas, которые, вероятно, использовались древними микроорганизмами, жившими от 37 миллионов до 2,6 миллиарда лет назад. Испытания подтвердили, что эти древние ферменты все еще функционируют при редактировании генов. Древние ферменты были намного проще современных, что может позволить им быть более универсальными, чем их потомки, которые более более нацеленными на конкретные ниши.

Системы CRISPR развились у бактерий как механизм самозащиты. Когда бактерия заражалась вирусом, она использовала ферменты CRISPR, чтобы отрезать фрагмент ДНК патогена и сохранить его. Если впоследствии бактерия встретит тот же тип вируса, она распознает его по фрагменту ДНК и сможет более эффективно бороться с ним.

Около десяти лет назад ученые обнаружили, что они могут использовать этот механизм распознавания и разрезания ДНК для создания мощного инструмента редактирования генов. Получившаяся система CRISPR-Cas9 работает как молекулярные ножницы, вырезая участки ДНК из клеток и заменяя их новыми.