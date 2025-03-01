Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 00:00
1 мин.

CRKT создала складной топор, который раскрывается в одно мгновение

Provoke X
Columbia River Knife & Tool (CRKT) представила Provoke X, уникальный складной топор, который мгновенно раскрывается для использования. Вдохновленный складным ножом Provoke, этот компактный топор использует трехшарнирную систему для безопасного хранения лезвия внутри рукояти и раскрывается быстрым движением запястья.
CRKT создала складной топор, который раскрывается в одно мгновение

© CRKT

Разработанный Джо Касвеллом, Provoke X представляет собой современную версию томагавка. Предохранительный замок предотвращает случайное открытие, а затворный механизм фиксирует лезвие на месте. Изготовленный из стали D2 с рукояткой из нержавеющей стали, он весит всего 374 г и оснащен карманной клипсой для удобного ношения.

CRKT создала складной топор, который раскрывается в одно мгновение

© CRKT

CRKT представила Provoke X на выставке SHOT Show 2025, а в продажу он поступит 2 апреля по цене $ 350.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Тег:
#разработка