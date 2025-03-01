CRKT создала складной топор, который раскрывается в одно мгновение

Разработанный Джо Касвеллом, Provoke X представляет собой современную версию томагавка. Предохранительный замок предотвращает случайное открытие, а затворный механизм фиксирует лезвие на месте. Изготовленный из стали D2 с рукояткой из нержавеющей стали, он весит всего 374 г и оснащен карманной клипсой для удобного ношения.