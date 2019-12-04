Наука и технологии
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ЦРУ «нашло» монструозные советские танки
Но про них больше ничего не известно
В руки СМИ попали документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в которых описаны «гигантские танки» СССР. Якобы информаторы спецслужбы обнаружили их в 50-е годы.
Сообщается, что масса одной из таких боевых машин-монстров могла достигать 90 тонн, а второго — 120 тонн. Для примера, боевая масса танка Т-90 «Владимир» достигает примерно 47 тонн.
Также информаторы передали ЦРУ, что машины были оснащены одной 75-миллиметровой пушкой и двумя вспомогательными 25-миллиметровыми орудиями. Это довольно странно, потому что даже в советском танке ИС-7 была установлена 130-миллиметровая пушка.
Эти монструозные танки советские власти якобы тайно перебросили в Венгрию. Журналисты склоняются к выводу, что приведённая в отчёте ЦРУ информация не имеет ничего общего с реальностью.