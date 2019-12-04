ЦРУ «нашло» монструозные советские танки

Сообщается, что масса одной из таких боевых машин-монстров могла достигать 90 тонн, а второго — 120 тонн. Для примера, боевая масса танка Т-90 «Владимир» достигает примерно 47 тонн.

Также информаторы передали ЦРУ, что машины были оснащены одной 75-миллиметровой пушкой и двумя вспомогательными 25-миллиметровыми орудиями. Это довольно странно, потому что даже в советском танке ИС-7 была установлена 130-миллиметровая пушка.

Эти монструозные танки советские власти якобы тайно перебросили в Венгрию. Журналисты склоняются к выводу, что приведённая в отчёте ЦРУ информация не имеет ничего общего с реальностью.