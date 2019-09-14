ЦРУ рассекретило документы о голубях, шпионивших в СССР

В США полагали, что животные смогут выполнять уникальные задачи для секретных операций управления. Поэтому они тренировали голубей и прикрепляли к ним камеры для фотографирования объектов на территории СССР. А конкретно в 1970-е американские спецслужбы пытались оснастить голубей камерами, которые делают фото автоматически. Такие снимки были более качественными и детальными, чем спутниковые.

Помимо птиц ЦРУ занималось тренировкой дельфинов, собак и кошек. Сообщается, что к 1967 году управление потратило на это более $600 тысяч. Дельфинов, например, хотели обучить находить следы радиоактивного или биологического оружия. Голуби, впрочем, оказались эффективнее всех, потому что могли находить путь домой.

Журналист отмечает, что по-прежнему неизвестно, сколько миссий выполняли животные в Холодную войну, и какие данные собирали.