Cruise возобновит испытания роботакси после смертельного ДТП

Первоначальное тестирование будет проводиться в Финиксе, штат Аризона, с водителями-людьми за рулем для сбора данных. Пассажиры и функции автономного вождения на данном этапе задействованы не будут. Этот шаг был предпринят после того, как Калифорния, где ранее работала компания Cruise, запретила ее автомобилям ездить по дорогам общего пользования.

Компания Cruise утверждает, что возобновление испытаний необходимо для улучшения системы автономного вождения путем сбора большего количества реальных данных. Их цель — в конечном итоге перейти к автономным испытаниям под контролем человека.

Однако компании предстоит нелегкая борьба за восстановление доверия общественности. Запрет в Калифорнии и уход ключевых сотрудников подчеркивают серьезность произошедших инцидентов.