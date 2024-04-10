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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 18:00
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Cruise возобновит испытания роботакси после смертельного ДТП

Доверие восстановлено?
Cruise, компания по производству самоуправляемых автомобилей, принадлежащая GM, возвращается к испытаниям после серии громких аварий в Калифорнии в прошлом году. Эти инциденты, включая гибель пешехода, привели к глобальному «перерыву» в работе и значительной рокировке в руководстве.
Cruise возобновит испытания роботакси после смертельного ДТП
© Cruise

Первоначальное тестирование будет проводиться в Финиксе, штат Аризона, с водителями-людьми за рулем для сбора данных. Пассажиры и функции автономного вождения на данном этапе задействованы не будут. Этот шаг был предпринят после того, как Калифорния, где ранее работала компания Cruise, запретила ее автомобилям ездить по дорогам общего пользования.

Компания Cruise утверждает, что возобновление испытаний необходимо для улучшения системы автономного вождения путем сбора большего количества реальных данных. Их цель — в конечном итоге перейти к автономным испытаниям под контролем человека.

Однако компании предстоит нелегкая борьба за восстановление доверия общественности. Запрет в Калифорнии и уход ключевых сотрудников подчеркивают серьезность произошедших инцидентов.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#такси
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#автопилот
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#испытание
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#сша