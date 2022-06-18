Cstore всё: в России полностью закрыли магазины по продаже техники Apple

«Коммерсант» заметил, что при попытке зайти на сайт Cstore пользователь перенаправляется на портал «Связного». В компании подтвердили, что закрыли сеть монобрендовых салонов. «После того как Apple объявила об уходе с российского рынка, дальнейшее развитие форматов монобрендовых магазинов, каким и является проект Cstore, стало невозможным», — рассказал президент «Связного» Алексей Вуколов.

Он также рассказал, что магазины Cstore располагались в торговых центрах, трафик которых очень быстро снизился, но арендные платежи остались высокими.

«Коммерсант» напомнил, что первый салон Cstore открылся в 2013 году. Всего было 40 таких магазинов. Источник издания отметил, что надежды на возобновление официальных отношений с Apple практически нет.