Наука и технологии
Сегодня в 12:42
Cтало известно о доступе хакеров к ракетам и крейсеру ВМС
Об этом сказали сами хакеры
Эксперт-аналитик американской компании Recorded Future Дмитрий Смилянец заявил, что хакеры имеют доступ к системе запуска баллистических ракет, крейсеру Военно-морских сил (ВМС) США, атомной электростанции и оружейной фабрике.
По словам Смилянца, в марте он говорил с представителем хакерской группы REvil. Тот рассказал, что несколько его партнёров имеют доступ к вышеперечисленным объектам. Эксперт отметил, что доверять этим словам до конца не стоит. Не исключено, что в REvil приукрасили действительность ради привлечения внимания.
Несмотря на то, что проверить эту информацию невозможно, спецслужбам России, США и Евросоюза следует объединить усилия для противодействия злоумышленникам, уверен специалист. Он считает, что кооперация по линии Интерпола и партнёрство между США и Россией решили бы большую часть криминальных проблем в киберпространстве.