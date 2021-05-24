Cтало известно о доступе хакеров к ракетам и крейсеру ВМС

По словам Смилянца, в марте он говорил с представителем хакерской группы REvil. Тот рассказал, что несколько его партнёров имеют доступ к вышеперечисленным объектам. Эксперт отметил, что доверять этим словам до конца не стоит. Не исключено, что в REvil приукрасили действительность ради привлечения внимания.

Несмотря на то, что проверить эту информацию невозможно, спецслужбам России, США и Евросоюза следует объединить усилия для противодействия злоумышленникам, уверен специалист. Он считает, что кооперация по линии Интерпола и партнёрство между США и Россией решили бы большую часть криминальных проблем в киберпространстве.