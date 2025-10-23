Cтартап отправит на орбиту 4000 зеркал, чтобы осветить ночную Землю

Идея звучит так: отражать солнечные лучи, как обычным зеркалом, чтобы «продлить день» для солнечных батарей. Но астрономы предупреждают, что на практике это может быть “неэффективно” и “крайне вредно”. Учёные подсчитали, что отражённый свет будет примерно в 15 000 раз слабее солнечного, хотя и ярче полной Луны. Чтобы осветить один регион хотя бы на 20 % от дневного уровня, понадобятся тысячи таких спутников.

Кроме того, есть риск, что повреждённый спутник начнёт неконтролируемо отражать свет, ослепляя участки Земли. Постоянный «искусственный день» в том числе нарушит биоритмы животных, которые зависят от смены дня и ночи.

Заявка Reflect Orbital на получение лицензии пока рассматривается Федеральной комиссией по связи США.