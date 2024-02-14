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Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 18:45
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Цукерберг бросил перчатку: он назвал Meta* Quest 3 лучше Apple Vision Pro

Объективно, они существуют для разных рынков
Поле битвы AR/VR только что стало еще жарче. После того как Apple выпустила свою премиум-гарнитуру Vision Pro с внушительным ценником, гендиректор Meta* Марк Цукерберг спровоцировал публичные дебаты, заявив, что Meta* Quest 3 «лучше для подавляющего большинства вещей». Еще и за меньшую цену.

Цена Meta* Quest 3 в 499 долларов резко отличается от цены Vision Pro в 3499 долларов, что делает его значительно более доступным для большинства пользователей, считает Цукерберг. Он подчеркивает малый вес своего шлема, более широкое поле зрения и свободу беспроводной связи Quest 3, называя его более удобным, чем Vision Pro.

Признавая впечатляющие аппаратные возможности Vision Pro, Цукерберг подчеркивает более обширную библиотеку игр и приложений для погружения, доступных на Quest 3*. Похвалив технологию отслеживания движения глаз в Vision Pro, Цукерберг уверяет, что в будущих продуктах Quest* появятся аналогичные функции.

Важно помнить, что Цукерберг рекламирует свой собственный продукт. Тем не менее, его слова наводят на серьезные размышления: Сможет ли высококлассный подход Apple конкурировать со стратегией доступности Meta*? Будут ли пользователи отдавать предпочтение передовым технологиям перед эргономикой и простотой использования? Сможет ли Apple быстро создать библиотеку, сопоставимую с уже существующей платформой Meta*?

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена