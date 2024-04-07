Цукерберг обошел Илона Маска в рейтинге миллиардеров

Опубликовано 07 апреля 2024, 18:24
1 мин.
Цукерберг обошел Илона Маска в рейтинге миллиардеровУ Tesla проблемы
Марк Цукерберг, генеральный директор Meta*, сместил лидера Tesla и SpaceX Илона Маска с третьего места в списке самых богатых людей мира, согласно индексу Bloomberg.
Чистый капитал Цукерберга вырос до 187 миллиардов долларов, обойдя Маска с его 181 миллиардов долларов. Это означает возвращение Цукерберга в тройку самых богатых людей, откуда он пропал в 2020 году.
Сдвиг совпал с недавними неудачами Tesla. Продажи гиганта электромобилей в первом квартале 2024 года не оправдали ожиданий, что стало первым снижением в годовом исчислении за последние почти четыре года. Эта новость привела к падению акций Tesla более чем на 7%.
Сохранит ли Цукерберг свое лидерство или Маск найдет способ вернуть утраченные позиции? Время покажет.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена