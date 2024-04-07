Цукерберг обошел Илона Маска в рейтинге миллиардеров

Чистый капитал Цукерберга вырос до 187 миллиардов долларов, обойдя Маска с его 181 миллиардов долларов. Это означает возвращение Цукерберга в тройку самых богатых людей, откуда он пропал в 2020 году.

Сдвиг совпал с недавними неудачами Tesla. Продажи гиганта электромобилей в первом квартале 2024 года не оправдали ожиданий, что стало первым снижением в годовом исчислении за последние почти четыре года. Эта новость привела к падению акций Tesla более чем на 7%.

Сохранит ли Цукерберг свое лидерство или Маск найдет способ вернуть утраченные позиции? Время покажет.

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