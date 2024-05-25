Цукерберг основал консультативный совет по искусственному интеллекту

Опубликовано 25 мая 2024, 02:15
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Цукерберг основал консультативный совет по искусственному интеллектуС участием лидеров технологического сектора
Марк Цукерберг сформировал консультативный совет, который будет направлять деятельность компании Meta* по разработке искусственного интеллекта и продуктов, сообщает Quartz. В консультативную группу вошли такие известные технологические деятели, как генеральный директор Stripe Патрик Коллисон, бывший генеральный директор GitHub Нэт Фридман, генеральный директор Shopify Тоби Лутке и бывший руководитель Microsoft Чарли Сонгхерст. Совет будет периодически встречаться с руководством Meta*, чтобы поделиться своими соображениями и советами.
Во внутренней записке сотрудникам MetaЦукерберг выразил свое уважение к достижениям группы и благодарность за их готовность поделиться своими взглядами. В отличие от совета директоров Meta, члены консультативного совета не избираются акционерами и не несут «фидуциарных обязанностей». Кроме того, они не будут получать вознаграждение за свою роль.
Однако критики отмечают отсутствие специалистов по этике и академических исследователей, подчеркивая уникальные риски и потенциальные далеко идущие последствия ИИ, особенно для «маргинализированных групп».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена