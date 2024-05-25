Цукерберг основал консультативный совет по искусственному интеллекту

Во внутренней записке сотрудникам MetaЦукерберг выразил свое уважение к достижениям группы и благодарность за их готовность поделиться своими взглядами. В отличие от совета директоров Meta, члены консультативного совета не избираются акционерами и не несут «фидуциарных обязанностей». Кроме того, они не будут получать вознаграждение за свою роль.

Однако критики отмечают отсутствие специалистов по этике и академических исследователей, подчеркивая уникальные риски и потенциальные далеко идущие последствия ИИ, особенно для «маргинализированных групп».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена