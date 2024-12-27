Цукерберг подтвердил слухи о своём бункере на Гавайях

В недавнем интервью Bloomberg Цукерберг опроверг слухи о том, что он строит бункер Судного дня, уточнив, что это «всего лишь» подвал с кладовкой и он может служить убежищем от ураганов. Согласно плановым документам, подземное пространство включает в себя жилую зону, механическое помещение и аварийный люк.

Цукерберг объяснил, что проект на Кауаи предназначен в основном для разведения скота, чтобы производить «говядину самого высокого качества в мире». Он также отверг идею о том, что весь участок предназначался в качестве убежища для выживания, назвав эти сообщения преувеличенными.

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