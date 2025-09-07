Цукерберг пообещал вложить 600 млрд долларов в США к 2028 году

Среди гостей был и Марк Цукерберг, который выглядел заметно напряжённым. Сначала он говорил общими словами об инвестициях в американские дата-центры и инфраструктуру. Однако Трамп попросил уточнить сумму. После паузы Цукерберг назвал цифру — не менее 600 миллиардов долларов до 2028 года. Услышав это, Трамп заметил: «Немало».

Подобный вопрос президент задал и главе Apple Тиму Куку. Тот подтвердил ранее объявленные планы — компания вложит в США также около 600 миллиардов долларов. Кук поблагодарил Трампа за условия, которые способствуют «крупным вложениям и развитию производства внутри страны».

На ужине также присутствовали Билл Гейтс, Сергей Брин, Сатья Наделла, Сундар Пичаи, Лиза Су, Сэм Альтман, Грег Брокман и другие известные предприниматели и инвесторы Кремниевой долины. Отсутствовали лишь Илон Маск и глава Nvidia Дженсен Хуанг. Маск объяснил, что был приглашён, но не смог приехать и отправил представителя. Хуанг, по данным СМИ, предпочёл бы личную встречу с президентом один на один.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена