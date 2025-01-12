Цукерберг пожаловался, что Apple «давно не изобретала ничего выдающегося»

Цукерберг также раскритиковал бизнес-практику Apple, в частности 30-процентные сборы, которые компания взимает с разработчиков в App Store. Он заявил, что эти сборы используются для того, чтобы компенсировать снижение продаж iPhone. Он отметил, что Apple ограничивает доступ к определенным протоколам iPhone, упомянув неудачную попытку *Meta интегрировать свои смарт-очки Ray-Ban со стандартами подключений Apple.

Генеральный директор Meta также отверг гарнитуру Apple Vision Pro стоимостью 3500 долларов, назвав ее уступающей более доступным устройствам *Meta по цене от 300 до 400 долларов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена