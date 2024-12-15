Цукерберг пожертвовал $1 миллион фонду Трампа ради улучшения отношений

В ноябре Цукерберг обедал с Трампом. Он также высоко оценил то, как Трамп справился с покушением в начале этого года, назвав его "крутым". *Meta даже подарила Трампу пару своих умных очков Ray-Ban.

Попытки примирения предпринимаются после того, как Трамп неоднократно обвинял Цукерберга в подрыве его шансов на выборах 2020 года. Трамп пригрозил посадить гендиректора технологической компании в тюрьму, утверждая, что Цукерберг действовал незаконно.

Корпоративные пожертвования в инаугурационные фонды - обычное дело, поскольку компании стремятся добиться расположения новых администраций. На первую инаугурацию Трампа в 2016 году было собрано рекордное количество средств - 107 миллионов долларов, причем крупные пожертвования сделали компании Boeing, Microsoft и AT&T.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена