Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

По словам Цукерберга, он с самого начала предлагал провести поединок 26 августа. Более того, миллиардер готов встретиться с Маском прямо сейчас. Но Цукерберг в то же время выразил сомнение в том, что глава SpaceX действительно согласится на бой.

Соответствующую информацию глава *Meta озвучил в личном Threads-аккаунте, опубликовав скриншот твита Маска, в котором тот говорит о подготовке к бою, занимаясь тяжёлой атлетикой в офисе.

Цукерберг также упомянул, что CEO Tesla до сих пор не подтвердил дату боя. Кроме того, Цукерберг пошутил насчёт трансляции их поединка в Twitter, утверждая, что платформа может оказаться ненадёжной.