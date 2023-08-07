Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

08:04, 07 августа 2023
1 мин.
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августаКаковы вообще шансы, что мероприятие состоится?
Основатель *Meta, Марк Цукерберг, наконец-то внёс конкретики в предложение провести бой, сделанное Илону Маску.
По словам Цукерберга, он с самого начала предлагал провести поединок 26 августа. Более того, миллиардер готов встретиться с Маском прямо сейчас. Но Цукерберг в то же время выразил сомнение в том, что глава SpaceX действительно согласится на бой.
Соответствующую информацию глава *Meta озвучил в личном Threads-аккаунте, опубликовав скриншот твита Маска, в котором тот говорит о подготовке к бою, занимаясь тяжёлой атлетикой в офисе.
Цукерберг также упомянул, что CEO Tesla до сих пор не подтвердил дату боя. Кроме того, Цукерберг пошутил насчёт трансляции их поединка в Twitter, утверждая, что платформа может оказаться ненадёжной.