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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 00:45
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Цукерберг сделал большие ставки на генеративный ИИ, но прибыль будет нескоро

А очень хотелось бы побыстрее
Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг умерил ожидания инвесторов относительно ближайшей прибыльности ее проектов, связанных с генеративным искусственным интеллектом. Хотя функции, работающие на основе ИИ, такие как недавно запущенный помощник Meta AI*, уже набирают обороты, Цукерберг предупреждает, что пройдет «несколько лет», прежде чем они станут приносить значительный доход.
Цукерберг сделал большие ставки на генеративный ИИ, но прибыль будет нескоро
© Ferra

Такой осторожный прогноз прозвучал, несмотря на прибыль Metaв первом квартале — 12 миллиардов долларов чистой прибыли при выручке в 36,5 миллиарда долларов. Однако, поскольку ожидается, что рост доходов замедлится, Meta делает значительные инвестиции в ИИ и метавселенную, ища новые пути для будущего роста.

Цукерберг подчеркивает долгосрочный потенциал генеративного ИИ, сравнивая его с успешными предыдущими инвестициями в такие функции, как Stories и Reels. Он подчеркивает положительные результаты первоначального взаимодействия с ИИ-ассистентом Meta*, которым с момента запуска пользуются «десятки миллионов». Однако остается главный вопрос: будут ли пользователи продолжать возвращаться и находить пользу в ИИ-ассистенте для социальных сетей?

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена