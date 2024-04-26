Цукерберг сделал большие ставки на генеративный ИИ, но прибыль будет нескоро

Такой осторожный прогноз прозвучал, несмотря на прибыль Metaв первом квартале — 12 миллиардов долларов чистой прибыли при выручке в 36,5 миллиарда долларов. Однако, поскольку ожидается, что рост доходов замедлится, Meta делает значительные инвестиции в ИИ и метавселенную, ища новые пути для будущего роста.

Цукерберг подчеркивает долгосрочный потенциал генеративного ИИ, сравнивая его с успешными предыдущими инвестициями в такие функции, как Stories и Reels. Он подчеркивает положительные результаты первоначального взаимодействия с ИИ-ассистентом Meta*, которым с момента запуска пользуются «десятки миллионов». Однако остается главный вопрос: будут ли пользователи продолжать возвращаться и находить пользу в ИИ-ассистенте для социальных сетей?

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена