Цукерберг вызвал сенатора-республиканца США на бой в клетке

Цукерберг, который тренируется по бразильскому джиу-джитсу с 2022 года, хочет, чтобы Маллин приехал и тренировался с ним. Он даже выразил заинтересованность в поединке с Маллином в клетке.

Маллин, имеющий бойцовский опыт и рекорд 3−0 в Xtreme Fighting League, не дрался на профессиональном уровне с 2007 года. В 2023 году он вызвал на бой профсоюзного лидера Шона О’Брайена из-за комментариев, сделанных в социальных сетях, но дело так и не дошло до драки, пишут СМИ.

Цукерберг, напротив, серьезно занимается. Он получил медаль на своем первом турнире по бразильскому джиу-джитсу, но так и участвовал в поединке с Илоном Маском, который должен был состояться в прошлом году.