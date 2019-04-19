Цукерберга могут привлечь к ответственности за утечку данных

Об этом сообщает The Washington Post. Речь идёт о нашумевшем скандале с продажей данных пользователей соцсети Cambridge Analytica. Дело сейчас расследует FTC. В рамках этого расследования Цукерберга могут привлечь к ответственности за любые проблемы с конфиденциальностью пользовательских данных.

Ранее такой вариант не принимался официально. Никаких персональных санкций или наказаний в отношении Марка Цукерберга не предпринималось. Выплачивала штрафы и приносила официальные извинения компания.

Напомним, скандал с Cambridge Analytica разгорелся в прошлом году. Facebook обвинили в передаче личных данных пользователей третьему лицу без их согласия. Считается, что эти данные Cambridge Analytica могла использовать для вмешательства в президентские выборы 2016 в США.