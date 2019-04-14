Цукерберга попросили уйти с поста главы совета директоров Facebook

Заявление акционеров было размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Просьба будет рассмотрена на годовом собрании акционеров, которое состоится 30 мая.

Основная претензия заявителей заключается в том, что из-за историй с нарушением конфиденциальности данных пользователей соцсети стоимость Facebook снизилась на 40% с июля 2018 года. Совет директоров и руководство компании, по мнению акционеров, не предприняли ничего, чтобы защитить стоимость акций. Помимо этого, заявители недовольны дискриминацией в отношении некоторых держателей акций: кому-то предоставляется больше прав голоса, а кому-то меньше. В частности, самому Цукербергу принадлежит 51-процентная доля всех голосов, что делает его решения самыми весомыми.

Акционеры также хотят, чтобы председателем совета директоров компании стал независимый человек.