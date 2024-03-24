«Cуперкары» своего времени: средневековые лошади экспортировались между странами

Археологи, используя передовые методы, такие как изотопный анализ, определили вероятное происхождение нескольких элитных лошадей, обнаруженных на уникальном кладбище животных. Эти «суперкары» своего времени были выборочно импортированы со всей Европы за их рост и силу, специально для участия в турнирах по поединкам и в качестве символов статуса для элиты.

Кладбище было обнаружено недалеко от Элвертон-стрит в Вестминстере во время строительных работ в 1990-х годах, и его местоположение указывает на тесную связь с королевским дворцовым комплексом и элитным лондонским обществом того времени.

«Химические сигнатуры в зубах лошадей не похожи ни на что, характерное для Великобритании», — объясняет Алекс Прайор, ведущий исследователь из Эксетерского университета. «Это прямое доказательство существования широко распространенной средневековой сети торговли лошадьми, когда представители короля и других элит рыскали по Европе в поисках лучших маунтов».

Исследователи просверлили и проанализировали зубную эмаль, чтобы определить происхождение лошадей. Удивительно, но по меньшей мере половина лошадей имела разнообразное международное происхождение, возможно, они были родом из Скандинавии, Альп и других регионов Северной и Восточной Европы. Это соответствует практике разведения лошадей на королевских «конных заводах», где они жили до третьего года жизни, а затем обучались или продавались.