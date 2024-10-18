Цветки научились «взрывом» сбивать пыльцу конкурентов с клювов колибри

Опубликовано 18 октября 2024, 19:011 мин.
Цветки научились «взрывом» сбивать пыльцу конкурентов с клювов колибриПтицам это дискомфорта не приносит
Новое исследование выявило стратегию, используемую цветковыми растениями для обеспечения успеха собственного опыления. Hypenea macrantha, растение родом из Бразилии, использует принцип катапульты, чтобы сбивать пыльцу соперников с клювов прилетающих колибри перед собственным опылением.
© Bruce Anderson and Vinicius Brito
Исследователи под руководством Брюса Андерсона и Винисиуса Брито провели эксперименты, чтобы изучить уникальное поведение цветка. Поместив пыльцу с флуоресцентными метками на череп колибри, а затем вставив его в цветок Hypenea macrantha, они заметили, что «взрыв» пыльцевыми зернами цветка эффективно вытесняют пыльцу соперников.
Это открытие проливает свет на сложные стратегии, которые выработали растения для достижения максимального репродуктивного успеха. Удаляя пыльцу конкурентов, Hypenea macrantha увеличивает вероятность того, что ее собственная пыльца попадет на совместимое растение, обеспечивая продолжение своего вида.