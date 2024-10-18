Наука и технологии
Опубликовано 18 октября 2024, 19:01
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Цветки научились «взрывом» сбивать пыльцу конкурентов с клювов колибри

Птицам это дискомфорта не приносит
Новое исследование выявило стратегию, используемую цветковыми растениями для обеспечения успеха собственного опыления. Hypenea macrantha, растение родом из Бразилии, использует принцип катапульты, чтобы сбивать пыльцу соперников с клювов прилетающих колибри перед собственным опылением.
Цветки научились «взрывом» сбивать пыльцу конкурентов с клювов колибри

© Bruce Anderson and Vinicius Brito

Исследователи под руководством Брюса Андерсона и Винисиуса Брито провели эксперименты, чтобы изучить уникальное поведение цветка. Поместив пыльцу с флуоресцентными метками на череп колибри, а затем вставив его в цветок Hypenea macrantha, они заметили, что «взрыв» пыльцевыми зернами цветка эффективно вытесняют пыльцу соперников.

Это открытие проливает свет на сложные стратегии, которые выработали растения для достижения максимального репродуктивного успеха. Удаляя пыльцу конкурентов, Hypenea macrantha увеличивает вероятность того, что ее собственная пыльца попадет на совместимое растение, обеспечивая продолжение своего вида.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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