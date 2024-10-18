Цветки научились «взрывом» сбивать пыльцу конкурентов с клювов колибри

Исследователи под руководством Брюса Андерсона и Винисиуса Брито провели эксперименты, чтобы изучить уникальное поведение цветка. Поместив пыльцу с флуоресцентными метками на череп колибри, а затем вставив его в цветок Hypenea macrantha, они заметили, что «взрыв» пыльцевыми зернами цветка эффективно вытесняют пыльцу соперников.

Это открытие проливает свет на сложные стратегии, которые выработали растения для достижения максимального репродуктивного успеха. Удаляя пыльцу конкурентов, Hypenea macrantha увеличивает вероятность того, что ее собственная пыльца попадет на совместимое растение, обеспечивая продолжение своего вида.