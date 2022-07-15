Да, это "летающий" паром

Стартап Candela уже производит прогулочные версии своих электрических летающих лодок, но P-12 еще не построен. Генеральный директор Candela Густав Хассельског говорит, что лодка находится на стадии "проектирования", а запуск производства состоится в ноябре, за которым в следующем году последуют испытания. Цель состоит в том, чтобы летающий паром стал частью общественного транспорта Стокгольма.

Сокращение выбросов углекислого газа от паромов является приоритетом для города, окруженного водой, Стокгольм работает над тем, чтобы к 2025 году паромы не загрязняли окружающую среду в принципе.

Лодка Candela P-12 из углеродного волокна будет оснащена двумя двигательными установками, питающимися от аккумуляторов емкостью 180 кВт/ч, что позволит ей работать три часа, прежде чем потребуется зарядка. При длине 12 метров и поперечнике 4,5 метра лодка весом 8,5 тонн будет вмещать 30 пассажиров.