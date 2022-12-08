Да, и такое бывает: "Яндекс.Такси" запантентует два звуковых сигнала

Как выяснили “Ведомости”, Яндекс намерен зарегистрировать каждый из знаков в соответствии с семью классами Международной классификации товарных знаков для использования в передатчиках, динамиках, программном обеспечении и на электронных платформах.

Один из зарегистрированных знаков представляет собой музыкальную композицию, которую слышит водитель такси, когда рядом с местом, где он находится, появляется заказ. Второй напоминает рингтон, что выяснилось после ознакомления с записями зарегистрированных товарных знаков, прикрепленных к материалам.

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 90 товарных звуков. Самые популярные – джинглы радио "Шансон", рингтон телефонов Sony Ericsson и звук включения компьютеров с процессорами Intel, отмечает издание.