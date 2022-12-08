Да, и такое бывает: "Яндекс.Такси" запантентует два звуковых сигнала

Да, и такое бывает: "Яндекс.Такси" запантентует два звуковых сигналаНет, не гудки автомобилей
Как сообщили “Ведомости”, в планах "Яндекс.Такси" зарегистрировать два звуковых товарных знака. Агрегатор подал заявки этим летом, а Роспатент начал проводить экспертизу с начала октября. Звуки будут касаться приложения, но было бы интересно, если бы у “Яндекс.Такси" появился свой гудок.
Как выяснили “Ведомости”, Яндекс намерен зарегистрировать каждый из знаков в соответствии с семью классами Международной классификации товарных знаков для использования в передатчиках, динамиках, программном обеспечении и на электронных платформах.
Один из зарегистрированных знаков представляет собой музыкальную композицию, которую слышит водитель такси, когда рядом с местом, где он находится, появляется заказ. Второй напоминает рингтон, что выяснилось после ознакомления с записями зарегистрированных товарных знаков, прикрепленных к материалам.
На сегодняшний день в России зарегистрировано около 90 товарных звуков. Самые популярные – джинглы радио "Шансон", рингтон телефонов Sony Ericsson и звук включения компьютеров с процессорами Intel, отмечает издание.