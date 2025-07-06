Dahon создала складной электровелосипед с весом всего 12 кг

Опубликовано 06 июля 2025, 09:001 мин.
Dahon создала складной электровелосипед с весом всего 12 кгИ доступной ценой
На выставке Eurobike 2025 компания Dahon представила лёгкий складной электровелосипед K-Feather, весом всего 12 кг. Он легко помещается в багажник или поезд, а стоит при этом всего $1 199 — значительно дешевле многих конкурентов.
© Dahon
Рама сделана из алюминия, а не из дорогого углеволокна, как у других моделей. Встроенный мотор на 250 Вт находится в заднем колесе. Его мощности и 35 Нм крутящего момента хватит для езды по городу, но не для крутых подъёмов. Максимальная скорость — около 25 км/ч.
Емкость аккумулятора — 120 Втч, хватит примерно на 40 км. Система автоматически подбирает уровень помощи в зависимости от усилий велосипедиста.
Колёса 16-дюймовые, тормоза — ручные V-brake. В комплекте есть подножка, но нет фонарей и крыльев. Велосипед складывается в три этапа до компактных размеров 73×40×63 см.
В Европе он появится в сентябре.