Dahon создала складной электровелосипед с весом всего 12 кг

Рама сделана из алюминия, а не из дорогого углеволокна, как у других моделей. Встроенный мотор на 250 Вт находится в заднем колесе. Его мощности и 35 Нм крутящего момента хватит для езды по городу, но не для крутых подъёмов. Максимальная скорость — около 25 км/ч.

Емкость аккумулятора — 120 Втч, хватит примерно на 40 км. Система автоматически подбирает уровень помощи в зависимости от усилий велосипедиста.