Дальневосточного окуня назвали угрозой экосистемам трёх морей

По данным Института биологии южных морей РАН, первый случай появления окуня в Черном море зафиксирован в 2013 году. Тогда вид не был многочисленным и не представлял угрозы. Однако новые исследования показали, что окунь активно расселяется, конкурирует с местными рыбами за пищу и потребляет прибрежные виды. Это может изменить соотношение различных видов и таксономических групп. В том числе есть опасность снижения биоразнообразия.

Учёные считают, что молодь окуня попала в Черное море вместе с судами, перевозившими с Дальнего Востока молодь устриц для ферм. Комфортные условия транспортировки помогли рыбам выжить и прижиться. Сейчас окунь растёт быстрее, чем на родине, и чувствует себя здесь «комфортно».

Эксперты продолжают наблюдать за распространением окуня.