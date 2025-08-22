Дальний космос и полёты к Луне: вице-президент РАН о биоспутнике «Бион-М» № 2

На борту спутника находятся 75 мышей, образцы клеток, семена растений и водоросли. Учёные будут наблюдать, как на них влияют невесомость, радиация и потоки заряженных частиц. Для этого аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту, где естественная защита Земли от космического излучения минимальна.

Ожидается, что полученные данные станут серьёзным вкладом в фундаментальную науку и помогут разработать системы медицинской защиты для длительных пилотируемых миссий.