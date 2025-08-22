Наука и технологии
Опубликовано 22 августа 2025, 16:59
1 мин.

Дальний космос и полёты к Луне: вице-президент РАН о биоспутнике «Бион-М» № 2

Поможет учёным изучить влияние космоса на живые организмы
С космодрома Байконур успешно запустили спутник «Бион-М» № 2. Его миссия — проведение исследований в области космической биологии, медицины и биотехнологий. Эксперименты помогут понять, как человек и другие живые организмы адаптируются к невесомости и другим экстремальным условиям. Это важно для подготовки будущих полётов на Луну и в дальний космос, заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев.
Дальний космос и полёты к Луне: вице-президент РАН о биоспутнике «Бион-М» № 2

© Роскосмос

Проект реализуют специалисты Института медико-биологических проблем РАН совместно с Российской академией наук по заказу Роскосмоса. Разработкой и сборкой аппарата занимался РКЦ «Прогресс».

Чернышев отметил, что запуск «Бион-М» № 2 — важное событие: «Хочу с радостью отметить, что мы после более чем десятилетнего перерыва возвращаемся в космос с медико-биологическими исследованиями. Российская академия наук является тематическим заказчиком и организатором научных исследований в области медицины и биологии, начиная с семидесятых годов прошлого века».

© Роскосмос

На борту спутника находятся 75 мышей, образцы клеток, семена растений и водоросли. Учёные будут наблюдать, как на них влияют невесомость, радиация и потоки заряженных частиц. Для этого аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту, где естественная защита Земли от космического излучения минимальна.

Ожидается, что полученные данные станут серьёзным вкладом в фундаментальную науку и помогут разработать системы медицинской защиты для длительных пилотируемых миссий.