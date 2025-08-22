Дальний космос и полёты к Луне: вице-президент РАН о биоспутнике «Бион-М» № 2

Дальний космос и полёты к Луне: вице-президент РАН о биоспутнике «Бион-М» № 2Поможет учёным изучить влияние космоса на живые организмы
© Роскосмос
Проект реализуют специалисты Института медико-биологических проблем РАН совместно с Российской академией наук по заказу Роскосмоса. Разработкой и сборкой аппарата занимался РКЦ «Прогресс».
Чернышев отметил, что запуск «Бион-М» № 2 — важное событие: «Хочу с радостью отметить, что мы после более чем десятилетнего перерыва возвращаемся в космос с медико-биологическими исследованиями. Российская академия наук является тематическим заказчиком и организатором научных исследований в области медицины и биологии, начиная с семидесятых годов прошлого века».
На борту спутника находятся 75 мышей, образцы клеток, семена растений и водоросли. Учёные будут наблюдать, как на них влияют невесомость, радиация и потоки заряженных частиц. Для этого аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту, где естественная защита Земли от космического излучения минимальна.
Ожидается, что полученные данные станут серьёзным вкладом в фундаментальную науку и помогут разработать системы медицинской защиты для длительных пилотируемых миссий.