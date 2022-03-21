Данила Багров в «Человеке-пауке»: создан новый ролик

Данила Багров уже не в первый раз используется в таких фанатских кроссоверах. Ранее он попадал в игру S.T.A.L.K.E.R — смог там добраться до Исполнителя желаний. До этого Данила брал задание у Сидоровича и спасал сталкера по кличке Шустрый из рук бандитов.

Недавно актёра Роберта Дауни младшего заменили на Тома Круза в роли Железного человека с помощью deepfake-технологий.