Данила Багров в «Человеке-пауке»: создан новый ролик

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Данила Багров в «Человеке-пауке»: создан новый роликИспользовался видеомонтаж
Данилу Багрова из фильмов «Брат» перенесли во вселенную картины «Человек-паук: Нет пути домой».
Ролик сделал автор YouTube-канала Nikten. Он использовал видеомонтаж для этого.
В ролике Данила Багров появляется из портала под песню Би-2 и начинает говорить всем знакомыми фразами.
Данила Багров уже не в первый раз используется в таких фанатских кроссоверах. Ранее он попадал в игру S.T.A.L.K.E.R — смог там добраться до Исполнителя желаний. До этого Данила брал задание у Сидоровича и спасал сталкера по кличке Шустрый из рук бандитов.
Недавно актёра Роберта Дауни младшего заменили на Тома Круза в роли Железного человека с помощью deepfake-технологий.