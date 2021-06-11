Дания первой в мире вооружится электросамолётами

Таким образом Дания станет первой страной в мире с электросамолётами на вооружении. Их в сентябре доставят в лётную школу в Карупе.

Velis Electro также является первым в мире полностью электрическим самолётом, получившим сертификат Европейского агентства авиационной безопасности EASA, который подтверждает, что аппарат соответствует нормам лётной годности.

Размах крыла Velis Electro составляет 11 метров, а взлётная масса — 600 килограммов. У самолёта установлен электродвигатель E-811 мощностью 58 киловатт. Он питается от двух литиевых аккумуляторов общей ёмкостью 25 киловатт-час с жидкостной системой охлаждения. Время полной зарядки может занимать до двух часов. Крейсерская скорость Velis Electro достигает 180 километров в час.