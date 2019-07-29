Данные абонентов Ростелекома и Tele2 решили хранить на атомной электростанции

Здание для ЦОД построил «Росэнергоатом». Компания передала его в аренду «Ростелекому» сроком на 30 лет. Первой системой хранения данных в здании станет недавно купленная «Купол», разработанная «Национальными технологиями» (совместным предприятием «Ростелекома» и «Ростеха»). Эта система, конечно, предназначена для выполнения требований по «закону Яровой». Напомним, пакет законов обязывает операторов связи хранить весь трафик своих абонентов в течение полугода.

«Купол» на АЭС будет хранить данные абонентов «Ростелекома» и оператора сотовой связи Tele2, которым корпорация и владеет.