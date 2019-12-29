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Данные десятков тысяч россиян «утекли» с Госуслуг

Предположительно, жителей Ханты-Мансийского автономного округа
В открытом доступе оказались персональные данные пользователей портала Госуслуг одного из российских регионов. Причиной утечки стала ошибка программного обеспечения одного из серверов портала.

Об этом сообщил основатель DeviceLock. Персональные данные россиян можно было скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных. В «слитом» файле содержатся данные более 28 тысяч пользователей. Среди них имена, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронных почт, информация о детях и др.

По словам специалистов, эти данные предположительно касаются жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

«В ходе анализа тестового экземпляра, было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования», — объяснил эксперт.

Данные могли находиться в открытом доступе как минимум с 3 декабря 2019 года. Сообщается, что уязвимость уже закрыта. По факту инцидента началась проверка.