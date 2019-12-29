Данные десятков тысяч россиян «утекли» с Госуслуг

Об этом сообщил основатель DeviceLock. Персональные данные россиян можно было скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных. В «слитом» файле содержатся данные более 28 тысяч пользователей. Среди них имена, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронных почт, информация о детях и др.

По словам специалистов, эти данные предположительно касаются жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

«В ходе анализа тестового экземпляра, было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования», — объяснил эксперт.

Данные могли находиться в открытом доступе как минимум с 3 декабря 2019 года. Сообщается, что уязвимость уже закрыта. По факту инцидента началась проверка.