Данные «Кассини» раскрыли сведения о жидких углеводородных морях Титана

В отличие от традиционных моностатических радарных данных, которые фиксируют только одну перспективу, бистатические радарные эксперименты предполагают передачу сигналов с «Кассини» в сторону Титана и прием отраженных сигналов на Земле. Этот метод позволил ученым независимо оценить состав и шероховатость жидких углеводородных морей Титана.

Основные результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, включают вариации состава поверхности на разных широтах и в разных местах морей. Анализ выявил высокие диэлектрические константы в некоторых районах, что указывает на разнообразный химический состав — от богатых метаном рек до открытых морей с преобладанием этана.

Кроме того, исследование выявило минимальные поверхностные волны в морях Титана во время пролетов, при этом вблизи прибрежных районов и эстуариев шероховатость немного увеличилась, возможно, под влиянием приливных течений.

Ведущий автор Валерио Поджиали подчеркнул важность этих результатов, отметив, что в настоящее время ведутся работы по дальнейшему анализу обширного архива данных «Кассини».