Данные клиентов Яндекс.Еды утекли в интернет

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Яндекс.Еду. Там сказали, что «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее».

Всего в опубликованной базе данных находится несколько миллионов строчек данных о заказах. К счастью, утечка не коснулась банковских и платёжных данных, а также логинов и паролей.

В результате утечки Яндекс.Еда ужесточила подход к хранению информации. «Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, Яндекс.Еда обратилась в правоохранительные органы.