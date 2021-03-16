Данные медкарт россиян отдадут третьим лицам без согласия

«Коммерсант» пишет, что правительство разработает соответствующие нормативные акты в 2021 году. Планируется разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан. Эти данные будут использоваться для разработки новых IT-сервисов в медицине. Например, алгоритмы искусственного интеллекта будут заниматься диагностикой по этим данным.

Информация будет обезличенной, поэтому согласия граждан на её использование не требуется.

Эксперты объяснили, что алгоритмы ИИ смогут прогнозировать также течение болезни и даже корректировать лечение. Однако есть проблема в том, что некоторые обезличенные данные всё же можно персонализировать.