Наука и технологии
Сегодня в 14:13
Данные медкарт россиян отдадут третьим лицам без согласия
Но это обезличенные данные
Журналисты узнали, что Минцифры намерено дать частным компаниям доступ к медицинским данным граждан. При этом согласие у пользователей на это брать не будут.
«Коммерсант» пишет, что правительство разработает соответствующие нормативные акты в 2021 году. Планируется разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан. Эти данные будут использоваться для разработки новых IT-сервисов в медицине. Например, алгоритмы искусственного интеллекта будут заниматься диагностикой по этим данным.
Информация будет обезличенной, поэтому согласия граждан на её использование не требуется.
Эксперты объяснили, что алгоритмы ИИ смогут прогнозировать также течение болезни и даже корректировать лечение. Однако есть проблема в том, что некоторые обезличенные данные всё же можно персонализировать.